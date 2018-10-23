Россияне пострадали при аварии эскалатора в римском метро

Минимум восемь россиян пострадали в результате аварии эскалатора в метро Рима. Об этом агентству РИА Новости сообщили в полиции итальянской столицы.

Инцидент произошел на станции Repubblica. В настоящее время она закрыта. Пострадавших отправили в больницы.

Уточняется, что пострадавшие — фанаты московского футбольного клуба ЦСКА, приехавшие на матч в рамках Лиги чемпионов с местным клубом «Рома».

Точное число раненых неизвестно. Экстренные службы не исключают, что за помощью к врачам обратились не все пострадавшие.

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