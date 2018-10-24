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Игра «Дока 2» появилась в Google Play

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Независимая компания-разработчик Quantum Scope выпустила игру для Android-устройств «Дока 2». Приложение появилось в Google Play 21 октября.

В описании к игре указано, что это «игра, покорившая миллионы сердец школьников по всему миру». Рейтинг программы составляет 4,6 балла из 5.

Впервые о существовании этой игры 18 октября заявил совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи «Вести FM», описывая психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова. «Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется "Дока трейд" — там идет трейд различным оружием», — объяснил эксперт. Он также заявил, что в «Доке-2» можно «по 10 минут вынимать людям кишки».

Это утверждение развеселило пользователей сети, поскольку такой игры не существовало. Название было созвучно с Dota 2, но геймплей не соответствует рассказу Гросс-Днепрова.

17 октября 18-летний четверокурсник Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума. По последним данным, в результате действий студента, покончившего с собой, погибли 20 человек, еще около 50 получили травмы и ранения.

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