Вайнахам дадут пофантазировать в комиксах

В Чечне стартовал первый конкурс вайнахских комиксов, основанных на истории и современной культуре чеченского народа. Заявки на участие принимаются в Грозном, передает ТАСС.

«Первый конкурс национальных комиксов призван привлечь молодежь к этому направлению, но [так], чтобы [молодые люди] обращались за сюжетами не к японской культуре, а к нашей богатой вайнахской», — рассказал заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи Айдамар Дабаев.

Темы работ — фантастика, современный мир и исторические эпизоды.

Материалы по теме «Они дети войны! Психика нарушенная» Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец

Дабаев уточнил, что цель конкурса в том, чтобы выявить таланты и помочь авторам в распространении. «Это такой пробный конкурс. Молодым людям предоставляется возможность продемонстрировать свои навыки в художественном мастерстве», — добавил он.

Вайнахи — этническая общность народов Северного Кавказа, в нее входят чеченцы, ингуши, аккинцы, орстхойцы, бацбийцы и кистинцы.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!