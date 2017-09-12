Преследующих «полуголых» женщин вайнахов забанили во «ВКонтакте» за экстремизм

Роскомнадзор заблокировал чеченское сообщество «Карфаген» во «ВКонтакте», принадлежащее молодежному «Движению за очищение вайнахского народа». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщают «Ведомости».

По словам представителя Роскомнадзора, причиной внесения «Карфагена» в реестр запрещенных ресурсов стали экстремистские материалы, обнаруженные сотрудниками Генеральной прокуратуры.

Администрация чеченского сообщества более полугода занималась публикацией фотографии девушек с непокрытыми кистями рук, ногами и шеей. При этом все оголенные участки тела замазывались, а сами девушки превращались в объект критики со стороны подписчиков паблика. Отдельно от «Карфагена» даже была создана специальная группа для рейдов, участники которой отыскивали фривольно одетых мусульманок на улице и «перевоспитывали» их.

С начала февраля на «Карфаген» подписалось более 55 тысячи человек. У паблика также есть несколько небольших подгрупп — закрытая женская «Карфагенка» и фан-клуб «Карфагенчик», которые, несмотря на блокировку главного сообщества, функционируют в штатном режиме.