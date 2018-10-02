Чеченцы попросят прощения у башкиров

Представитель главы Чеченской Республики в Башкортостане Сайдамат Мусаев заявил, что выходцы из Чечни готовы извиниться перед местными жителями за свое поведение, ставшее причиной массовой драки в конце сентября. Об этом сообщает «ГорОбзор.ру».

«Имам мечети местной сказал, что мы дружим с чеченцами, и это бытовой конфликт. Он заявил, что никого прогонять не нужно, мы мирно живем со всеми национальностями. Чеченцы не имеют претензий за испорченное имущество. Они готовы извиниться перед селом за свое поведение. Ни с какой стороны нет претензий друг к другу, как нам заявили в полиции», — рассказал Мусаев.

Он отметил, что местные жители не принимали участия в протестах, проходивших у отделения полиции в Баймаке. Активисты требовали отпустить башкиров и выдать зачинщиков драки. По мнению Мусаева, кому-то было нужно «раскачивать лодку и перевести все в национальную плоскость». Члены общественной организации «Башкорт» вели прямые трансляции с места проведения акции и рассказали, что у отделения собралась практически половина жителей Темясово.

1 октября башкирский общественно-политический деятель Айрат Дильмухаметов заявил, что виновные в произошедшем будут наказаны. Он отметил, что задача властей — объяснять приезжим, куда они попали, иначе народ сам встанет на защиту земли, «омытой кровью десятков поколений башкирцев».

В конце сентября в селе Темясово произошел конфликт между местными жителями и рабочими из Чечни. Причиной стало неуважительное отношение приезжих к продавщице шаурмы. В результате сельчане сожгли бытовки и машину чеченцев, один из башкиров госпитализирован с ножевым ранением. Власти считают, что конфликт случился на бытовой почве, и призывают не раздувать из этого межнациональную рознь.

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