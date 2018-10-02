В Башкирии пообещали наказать чеченцев

Айрат Дильмухаметов / Facebook

Башкирский общественно-политический деятель Айрат Дильмухаметов посетил село Темясово, где в конце сентября произошла массовая драка с участием местных жителей и выходцев из Чечни. Дильмухаметов опубликовал видео на своей странице в Facebook, где заявил, что по итогам общения с местными властями и представителями чеченской диаспоры было принято решение наказать виновных.

Политик отметил, что власти услышали волю башкирского национального движения. К ответственности привлекут недропользователя, нанявшего чеченских рабочих, а также сотрудников правоохранительных органов, которые вовремя не среагировали на назревавший конфликт. Он напомнил, что задача властей — объяснить приезжим, куда они попали, иначе народ сам встанет на защиту земли, «омытой кровью десятков поколений башкирцев».

Дильмухаметов записал это обращение в рамках собственного шоу на YouTube-канале, которое называется «АДов огонь». Политик выпускает короткие ролики по 10-15 минут с оперативной реакцией на происходящее в республике.

В конце сентября в селе Темясово произошел конфликт между местными жителями и рабочими из Чечни. Причиной стало неуважительное отношение приезжих к продавщице шаурмы. В результате сельчане сожгли бытовки и машину чеченцев, один из местных госпитализирован с ножевым ранением. Власти считают, что конфликт случился на бытовой почве, и призывают не раздувать из этого межнациональную рознь.

Село Темясово — первая столица автономного Башкортостана, основанного лидером башкирского национально-освободительного движения Ахмет-Заки Валиди и его соратниками. В 1919 году в селе состоялся I Всебашкирский военный съезд, который официально закрепил переход Башкирского войска и всей автономии на сторону Советской власти. По его итогам было образовано первое советское правительство республики — Башкирский революционный комитет.

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