Россия
 
Последние новости
Скрипаль рассказал о коррупционной схеме 1990-х годов с участием Патрушева
Обручальное кольцо нашлось спустя 29 лет в старом диване
Главу ФСИН пожурили за пытки в колониях
Выданный США российский хакер сорвал поход к психиатру
Собянин вспомнил былую Москву с пивными палатками 
Директора карельского музея задержали по делу о педофилии
Ведущая «России-1» в прямом эфире попыталась выгнать гостя-«идиота»
Россиян уличили в многомиллионных тратах на жилье в Европе
Названа новая опасность полета на Марс
Новости партнеров

В Башкирии пообещали наказать чеченцев

Перейти в «Мою Ленту»
Айрат Дильмухаметов / Facebook

Башкирский общественно-политический деятель Айрат Дильмухаметов посетил село Темясово, где в конце сентября произошла массовая драка с участием местных жителей и выходцев из Чечни. Дильмухаметов опубликовал видео на своей странице в Facebook, где заявил, что по итогам общения с местными властями и представителями чеченской диаспоры было принято решение наказать виновных.

Политик отметил, что власти услышали волю башкирского национального движения. К ответственности привлекут недропользователя, нанявшего чеченских рабочих, а также сотрудников правоохранительных органов, которые вовремя не среагировали на назревавший конфликт. Он напомнил, что задача властей — объяснить приезжим, куда они попали, иначе народ сам встанет на защиту земли, «омытой кровью десятков поколений башкирцев».

Дильмухаметов записал это обращение в рамках собственного шоу на YouTube-канале, которое называется «АДов огонь». Политик выпускает короткие ролики по 10-15 минут с оперативной реакцией на происходящее в республике.

В конце сентября в селе Темясово произошел конфликт между местными жителями и рабочими из Чечни. Причиной стало неуважительное отношение приезжих к продавщице шаурмы. В результате сельчане сожгли бытовки и машину чеченцев, один из местных госпитализирован с ножевым ранением. Власти считают, что конфликт случился на бытовой почве, и призывают не раздувать из этого межнациональную рознь.

Село Темясово — первая столица автономного Башкортостана, основанного лидером башкирского национально-освободительного движения Ахмет-Заки Валиди и его соратниками. В 1919 году в селе состоялся I Всебашкирский военный съезд, который официально закрепил переход Башкирского войска и всей автономии на сторону Советской власти. По его итогам было образовано первое советское правительство республики — Башкирский революционный комитет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Предыстория: Башкиры вступились за продавщицу шаурмы и устроили массовую драку с чеченцами
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Башкиры вступились за продавщицу шаурмы и устроили массовую драку с чеченцами
Чеченский блогер обвинил кавказцев во взаимной ненависти
В Кабардино-Балкарии вспыхнул национальный конфликт из-за битвы XVIII века
Другие материалы рубрики
Россия06:55Сегодня
Ольга

«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»

Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
15:18Сегодня

Президент Сербии пожаловался Путину

15:47Сегодня

Главу ФСИН пожурили за пытки в колониях

14:24Сегодня

Минобороны захотело увеличить штраф за неявку призывников в военкомат

Россия00:0130 сентября
Вася Ложкин «Родина слышит»

«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»

Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
19:3230 сентября

Пенсионеров поздравили с Днем пожилого человека

15:33Сегодня

Директора карельского музея задержали по делу о педофилии

19:0230 сентября

Кадыров напомнил о последствиях для США в случае морской блокады России

Россия21:4025 сентября

«Выбегать на площади голыми — перебор»

Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
14:24Сегодня

Глава Липецкой области уволился ради молодых

13:22Сегодня

Башкиры вступились за продавщицу шаурмы и устроили массовую драку с чеченцами

13:07Сегодня

Прокуратура вступилась за получавшую пособие мать-одиночку

Россия
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
В Башкирии пообещали наказать чеченцев
Главу ФСИН пожурили за пытки в колониях
Минобороны захотело увеличить штраф за неявку призывников в военкомат
Директора карельского музея задержали по делу о педофилии
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
Скрипаль рассказал о коррупционной схеме 1990-х годов с участием Патрушева
Сирийцы показали шпионские фотографии из Идлиба
Южная Корея освободила российский «Севастополь»
Террористы в Сирии согласились распуститься
Названы различия между ЕС и СССР
Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Предсказан политический конец Порошенко
Раскрыто местонахождение дочери Ислама Каримова
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Киргизские прокуроры заставили дизайнера объяснить мемы про президента
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Михаил ЕвраевАппаратные игры
У гособоронзаказа может появиться новый контролер
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
Украина признала себя заложницей Запада
Более 6 тысяч участников из 70 стран примут участие в РЭН-2018
Госдолг США поставил очередной рекорд
Россияне предрекли рублю обвал
Все материалы
Силовые структуры
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Обвиненного в развращении юных казаков атамана отпустили из СИЗО
На криминальной сходке в Подмосковье задержали три десятка рэкетиров
Россияне спрятали украденные ящики с алкоголем и забыли про тайник
В Мосгорсуд направлен протест против освобождения сестер Хачатурян
Все материалы
Наука и техника
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Багровые реки
В Америке омолаживают людей кровью. Это работает?
Россия применит СВЧ-пушки в Сирии
Нобелевскую премию по физике вручат за лазеры
Объяснено «зловещее» отсутствие инопланетных цивилизаций
Создан коллективный разум из человеческих мозгов
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевОтстоял
Акинфеев ушел из сборной. Он был первым, несмотря на провалы
«Спартак» откажется от тренера-чемпиона
Двукратный олимпийский чемпион оценил отношения Загитовой и Медведевой
Бывший вратарь «Ливерпуля» затруднился подсчитать убитых им людей
Моуринью изолировался от «Манчестер Юнайтед»
Макгрегора обвинили в жульничестве с весами
Футболист забил в девятку со штрафного и хлебнул пива
Все материалы
Культура
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
«Я не боюсь смерти»
Умер лучший певец XX века Шарль Азнавур
Раскрыта причина смерти Романа Карцева
Тело Шарля Азнавура нашли в ванне
В критике «Последних джедаев» обвинили русских троллей
Умер Роман Карцев
Все материалы
Интернет и СМИ
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
Случайно отправленное сообщение с оскорблением довело американку до суда
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Киселев обозлился на автора статьи о его вилле в Коктебеле и пошел в полицию
В сети нашли гей-версию мема «неверный парень»
Умер ведущий легендарного детского телешоу
Разоблачен фейк о неубиваемом «вирусе Путина»
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Мать Кейт Миддлтон уличили в продаже «извращенного» детского костюма
Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта
Европейцам показали новый Porsche Macan
Раскрыт вред от мытья головы
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Летевший из Вьетнама в Лондон турист умер в Сочи
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Американцы предложили россиянам посоревноваться в выдаче виз
Все материалы
Из жизни
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Слишком близко
Солнце, тепло и яркие цвета остались в прошлом. И на этих снимках
Работники кафе обидели бездомного и поплатились
Маленькая девочка бросилась на грабителей и отобрала часть добычи
Хряк загрыз свиновода по дороге на рынок
Акула выбросилась на берег ради еды
Все материалы
Новый Mercedes B-Class
Сиденья, которые следят за осанкой, новый дизель и 8-ступенчатый «робот».
Новая BMW 3-й серии во всех подробностях
Все, что известно о главной премьере баварцев в Париже, в одной галерее
Париж-2018
Прямой репортаж с Парижского автосалона
Будь проще!
Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все
Дакаровскую «Ниву» продадут за 7,9 миллиона рублей
«Дастеру» добавили турбомотор
Toyota начала принимать заказы на новую «Супру»
Все материалы
Дом
По рукам
Как вычислить риелторов-мошенников
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
«Я схватила сковородку и жахнула в ответ»
Московская старушка превратила жизнь соседки из провинции в кошмар
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Названы самые дорогие для бизнеса города мира
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
Все материалы