Оружие россиян предложили оснастить датчиками слежения

В научно-производственном объединении (НПО) МВД России «Специальная техника и связь» (СТиС) предлагают оснастить все огнестрельное оружие в России специальными датчиками слежения, чтобы, в частности, эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает РИА Новости.

«Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия», — пояснил агентству старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС министерства Андрей Цуканов.

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Как уточнил автор идеи, данное предложение основывается на диссертационном исследовании, после принятия диссертации в 2019 году возможность внедрения в оружие датчиков слежения будет обсуждаться, в том числе с представителями Росгвардии.

По словам Цуканова, в случае одобрения инициативы электронный датчик-накопитель планируется устанавливать в приклад или корпус еще на стадии изготовления оружия. Уже выпущенное оружие предлагается оснащать датчиками после того, как владелец придет продлевать лицензию.

«Недавно произошедшие трагические события в ряде регионов страны, в том числе в Керчи, к сожалению, подтверждают актуальность рассматриваемой проблемы», — отметил представитель СТиС.

Согласно предложению научного сотрудника, на стационарный пульт контроля (например, при вневедомственной охране) будет поступать совокупность цифровых сигналов (маячков), оператор сможет отслеживать перемещение оружия с того момента, как владелец достанет его из сейфа.

При выстреле из него в пределах зон контроля оператор получает тревожный звуковой сигнал, а маячок становится бордового цвета. Такой же сигнал охрана получает, если человек с оружием близко подходит к территории особого риска — местам массового скопления людей, школам, детским садам и так далее.

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