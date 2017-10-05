Возмутим и не дадим

Росгвардия — ведомство, ответственное за контроль над всем гражданским (в том числе охотничьим и спортивным) оружием в стране — выступила с рядом крайне спорных инициатив. Так, росгвардейцы не хотят выдавать лицензии на оружие тем, кто может быть опасен для общества. Кроме того, ведомство хочет взять на учет все, даже самое слабое пневматическое оружие, которое есть в продаже. «Лента.ру» попыталась разобраться в оружейных ноу-хау и понять, зачем они нужны силовикам.

Прощай, оружие?

«Мы считаем, что органы лицензионно-разрешительной работы должны иметь право отказывать гражданам в выдаче лицензии без объяснения причин, — говорит генерал-майор полиции Леонид Веденов, начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. — Очень важно, что наш отказ гражданин может обжаловать в суде — и вот суду мы откроем причины такого решения».

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По словам Веденова, норма об отказе в выдаче лицензии без объяснения причин уже содержится в законе о частной детективной и охранной деятельности. Причем она работает: из десятков тысяч обращающихся за удостоверениями частных охранников и детективов, каждый год несколько десятков получают лаконичные отказы.

О причинах отказов разрешители не говорят в принципе. На деле речь чаще всего идет о данных оперативного учета спецслужб о принадлежности кандидатов в охранники к оргпреступным группировкам или склонности к криминалу.

«Норма об отказе в выдаче лицензий тем, кто склонен к правонарушениям, действительно прописана в законе о частной детективной и охранной деятельности, но во многих случаях суды признают ее незаконной, так как оперативные данные не считаются доказательством», — говорит адвокат Юлия Жукова.

По ее мнению, норма из закона о частной детективной и охранной деятельности не может быть слепо перенесена в закон об оружии. Хотя бы потому, что у детективов есть определенный круг задач, связанных с чужой личной жизнью, а закон об оружии дает абсолютно индивидуальное право, чаще всего связанное с охотой — то есть личным увлечением.

«Действующий регламент оформления прав на владение оружием предусматривает получение рапорта от участкового. Поэтому даже существующих нормативов разрешителям достаточно для законного отказа. Некая же абстрактная "склонность к совершению правонарушений" настолько расплывчата, что заставляет предположить второе дно», — полагает адвокат.

Эхо Ивантеевки

Лишать оружия потенциальных преступников — не единственное из того, что задумали в Росгвардии. Еще одна спорная инициатива ведомства — обязательное лицензирование всего, даже самого слабого пневматического оружия, которое есть в продаже. Как отмечают в Росгвардии, поводом для такого ужесточения в первую очередь послужило ЧП в Ивантеевке, произошедшее 5 сентября: на местную школу №1 напал 15-летний подросток, вооруженный в том числе пневматическим оружием, подаренным ему отцом. Сегодня подобная пневматика мощностью до трех джоулей свободно продается без лицензии: для ее приобретения требуется лишь предъявить паспорт. Но продавцы и этого обычно не спрашивают.

Зона оцепления у школы № 1 в Ивантеевке Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

«Мы проанализировали как сентябрьские события в подмосковной Ивантеевке, так и реакцию на них граждан. И считаем, что нам надо обратить внимание на два момента: доступность и бесконтрольность пневматического оружия и предметов, конструктивно с ними схожих, и действия охраны школы, допустившей человека с ружьем в муниципальное учебное заведение», — говорит Леонид Веденов.

Руководитель лицензионно-разрешительной системы отмечает, что пневматическое оружие получило очень широкое распространение не только из-за бесконтрольной продажи, но и в силу его невысокой стоимости.

«Мы намерены добиваться, чтобы все пневматическое оружие, имеющее возможность стрелять металлическими снарядами и не являющееся охотничьим, в ограниченные сроки после покупки ставилось на учет. Сейчас на местах правонарушений часто обнаруживаются пневматические пистолеты, которые нам абсолютно ничего не говорят. Хотя и внешне, и зачастую по техническим характеристикам обнаруженные предметы могут травмировать человека. Именно поэтому оборот пневматики, по нашему мнению, пора заводить в управляемый режим», — комментирует представитель Росгвардии.

Не было печали

Смелая инициатива разрешителей в случае ее одобрения неминуемо обернется массой сложностей. Пневматика в России продавалась свободно несколько десятков лет. Сейчас на руках у населения ее по меньшей мере столько же, сколько огнестрельного гражданского оружия (около 6 миллионов 600 тысяч единиц), а то и больше.

Вероятнее всего, для владельцев пневматики установят некий переходный период, в течение которого они должны будут поставить имеющееся у них оружие на учет в подразделениях Росгвардии. А поскольку эти стволы лишены номеров (закон до сих пор ничего подобного не предусматривает), то гражданам за свой счет придется пронумеровать их в соответствии с установленным порядком, которого еще нет.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Не внушает оптимизма и то, что малейшая законодательная ошибка в формулировках сделает подучетной не только пневматику, но и оружие для пейнтбола и страйкбола. Сейчас с его помощью активно обучаются стрельбе дети во всевозможных патриотических клубах. Если пейнтбольные и страйкбольные стволы продавать по лицензиям, администрации домов детского творчества, образовательные учреждения и спортивные секции предпочтут попросту избавиться от такого инвентаря, чтобы постоянно не подвергаться проверкам со стороны Росгвардии.

«К сожалению, Росгвардия пошла по пути ужесточения контроля и запретов, никогда не отличавшийся перспективностью, — говорит Сергей Трифонов, педагог и спортсмен-стрелок. — По мнению оружейного сообщества, запреты направлены на сокращение круга владельцев оружия, а это в подавляющем большинстве — охотники, причем с большим стажем. Та же самая лицензионно-разрешительная система из года в год рапортует, что из числа законных владельцев оружия преступления совершают меньше сотой доли процента, считанные единицы. Тем не менее ужесточения касаются всех. Безбедно живут лишь владельцы нелегального оружия».

Спросят с охранников

Кроме того, в Росгвардии, оценив нынешнее положение дел, решили ужесточать требования к частным охранным организациям (ЧОО), исполняющим государственные или муниципальные контракты. И это, пожалуй, наименее спорная из всех инициатив: не секрет, что профессиональной частной охраны в образовательных и медицинских учреждениях как не было, так и нет.

«И события 2014 года в Отрадном (ученик устроил в школе №263 стрельбу из карабина и винтовки — прим. «Ленты.ру»), и недавнее нападение в Ивантеевке показали неспособность сотрудников ЧОО адекватно реагировать на появление в школе человека с оружием, — считает Леонид Веденов. — В Ивантеевке школьник вошел в учебное заведение в длинном пальто, хотя на улице было тепло. И охранник никак не среагировал на это. В последующем, правда, выяснилось, что он вообще там был без каких-либо документов, подтверждающих его право нести вахту».

Представитель Росгвардии считает, что к ЧОО, получающим средства из бюджета, должны быть повышенные требования. Сейчас эта и другие инициативы ведомства уже вынесены на обсуждение — пока только со специалистами других заинтересованных ведомств, в том числе Минздрава, Минобразования и Минспорттуризма. Но в ближайшее время законопроекты ждет и общественное обсуждение. И уже сейчас понятно, что «разрешители» продолжат закручивать гайки в оружейном законодательстве. Промежуточный результат налицо: речи, например, о разрешении короткоствола в охотничьем сообществе вообще не идет. А работа над законопроектом, который увеличивал максимальное число огнестрельного оружия у одного владельца с пяти до десяти единиц каждого вида, просто встала — хотя формально законопроект не отозван.