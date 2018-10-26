Появились новые подробности обрушения эскалатора в римском метро

Болельщики ЦСКА оказались непричастны к аварии эскалатора в римском метро, случившейся в преддверии матча армейцев с «Ромой» в Лиге чемпионов. К такому выводу пришли в итальянской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, сообщает Corriere della Sera.

Выяснилось, что фанаты российского клуба не прыгали на эскалаторе. Ранее сообщалось, что именно поведение отечественных болельщиков привело к аварии. Таким образом, причины случившегося до сих пор не установлены.

24 октября болельщики ЦСКА ответили на обвинения в обрушении эскалатора в римском метро. Фанаты настаивали, что непричастны к аварии. «Официальные лица Италии без проведения расследования поспешили во всем обвинить нас. По всей видимости, они пытаются снять с себя ответственность за случившееся», — говорилось в заявлении.

23 октября на станции римского метро Repubblica обрушился эскалатор. В результате произошедшего пострадали от 15 до 30 человек, большая часть из них — болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с местной «Ромой».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. После матча ЦСКА предложил помощь пострадавшим болельщикам.

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