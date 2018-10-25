Появилось новое видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро

Видео: @Differreencee / Twitter

Появилось новое видео происшествия в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и местной «Ромой». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Difference.

На ролике видно, что ведущий вниз эскалатор сломался и начал двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга. При этом болельщики вели себя спокойно и не прыгали на нем.

23 октября на станции метро Repubblica в Риме обрушился эскалатор. По разным данным, число пострадавших составило от 15 до 30 человек. Большинство раненых — болельщики ЦСКА.

Итальянские власти обвинили в случившемся россиян. По информации газеты La Repubblica, фанаты московского клуба «прыгнули на эскалатор толпой», после чего тот обрушился.

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