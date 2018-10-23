В обрушении эскалатора в римском метро обвинили российских фанатов

Причиной выхода из строя эскалатора на станции метро в Риме стало поведение болельщиков московского клуба ЦСКА, прибывших на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». Об этом сообщает La Repubblica.

По информации издания, фанаты московского клуба «прыгнули на эскалатор толпой», после чего тот обрушился. При этом отмечается, что скорость эскалатора превышала допустимую. Прокуратура уже начала расследование инцидента.

По разным данным, число пострадавших составляет от 15 до 30 человек. Журналист Василий Конов пишет, что один из них лишился ноги, пятеро с тяжелыми травмами доставлены в больницы Рима.

Эскалатор обрушился на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где проходит матч «Рома» — ЦСКА. Счет во встрече на момент написания новости — 1:0.

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