Роналду оформил дубль в чемпионате Италии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 10-го тура чемпионата Италии против «Эмполи». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале высшего дивизиона итальянской футбольной лиги.

На 54-й минуте встречи португалец реализовал пенальти, а на 70-й мощным ударом поразил ворота соперника. Таким образом Роналду вышел на второе место в гонке бомбардиров Серии А — в его активе семь голов.

Португалец перешел в «Ювентус» 10 июля. Свой первый гол в составе новой команды Роналду забил 16 сентября в матче четвертого тура Серии А против команды «Сассуоло».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!