Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1» и приблизился к Шумахеру

Лидер команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Мексики. Этого ему хватило, чтобы стать пятикратным чемпионом «Формулы-1», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке на автодроме в Мехико одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, за ним финишировал Кими Райкконен.

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Получив свой пятый титул, Хэмилтон сравнялся с гонщиком Хуаном Мануэлем Фанхио. До рекорда Михаэля Шумахера пилота «Мерседес» отделяют еще две победы.

33-летний британец становился чемпионом «Формулы-1» в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах. В 2016 году свою победу на седьмом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады — Хэмилтон посвятил легендарному боксеру Мохаммеду Али, скончавшемуся 3 июня того же года.

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