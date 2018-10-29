Нурмагомедов прилетел к Эрдогану

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на открытии нового аэропорта в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал ТРТ.

Нурмагомедов и Эрдоган обменялись рукопожатиями, а также сказали друг другу несколько фраз, после чего президент отправился встречать других гостей. Отмечается, что россиянин прилетел в Турцию по приглашению Эрдогана.

10 октября Нурмагомедов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поздравил бойца с победой над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 и высказался о произошедшем после поединка: «Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, и мало не покажется. Но лучше до этого не доводить».

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Свой титул он защитил в ночь на 7 октября в бою с Макгрегором. После победы вылез из октагона и атаковал Диллона Дэниса. В результате возникла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и полиции. В настоящий момент Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы.

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