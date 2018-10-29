By Kilian вновь напомнил о тайнах тьмы

Парфюмерный бренд By Kilian пополнил коллекцию Carpe Noctem (название переводится как «Лови ночь»). Об этом «Ленте.ру»

В линии появился новый аромат под названием Dark Lord ‘Ex Tenebris Lux’ (в переводе с латыни Ex Tenebris Lux означает «Из тьмы»). Это первый аромат марки, в котором в качестве основной ноты использован гаитянский ветивер. Он дополнен аккордами кожи, жасмина, полыни, рома, бергамота, перца, индийского киприола, атласского кедра и индонезийской пачули.

Фото: By Killian 1 /3

«Dark Lord — идеальный аромат на каждый день. Он отличается элегантным звучанием, насыщенностью и стойкостью, — сказал Килиан Хеннесси, который выступил соавтором композиции совместно с парфюмером Альберто Морильясом. — Эссенция ветивера, привезенная из Гаити, создает прочный внутренний стержень аромата, присутствуя как в верхних нотах, так и в шлейфе».

Аромат заключен в черный фирменный флакон марки прямоугольной формы с рельефными матовыми боковыми сторонами. Флакон, в свою очередь, находится в черной лаковой шкатулке с горельефом в виде черепа на крышке.

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Килиан Хеннесси — основатель марки By Kilian (создана в 2007 году), внук основателя коньячного дома Hennessy. Бренд By Kilian, выпускающий парфюмерию, а также линию аксессуаров и ароматические свечи, в феврале 2016 года был приобретен компанией Estee Lauder.

Первый аромат коллекции Carpe Noctem — Black Phantom "Memento Mori" (Memento Mori в переводе с латыни — «помни о смерти») появился в 2017 году. Он был создан основателем марки Килианом Хеннесси совместно с парфюмером Сидони Лансессер и основан на нотах черного кофе, рома, сахарного тростника. В нем также присутствует оттенок миндаля, напоминающий аромат яда цианида.

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