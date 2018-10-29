Футболист забил дважды, сделал девушке предложение и травмировался в одном матче

Нападающий чилийского клуба «Антофагаста» Эдуард Белло сделал предложение своей девушке во время матча национального чемпионата с «Эвертоном». Об этом сообщает The Straits Times.

В начале встречи, состоявшейся 28 октября, венесуэльский форвард вывел свою команду вперед. Он отпраздновал гол, подбежав к трибуне и сделав предложение своей девушке. Она ответила согласием. После этого Белло продолжил матч.

На 40-й и 44-й минутах «Антофагаста» пропустила дважды. На последних секундах первого тайма Белло сравнял счет, оформив дубль. Во втором тайме нападающий получил травму после подката игрока «Эвертона» и был заменен. «Антофагаста» уступила со счетом 2:3, пропустив в концовке матча.

Белло занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата Чили, забив 13 мячей в 25 матчах. Возглавляет гонку Эстебан Паредес из «Коло-Коло», в активе которого 19 голов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!