Футболисты отпраздновали гол унижением соперника

Футболисты малайзийского «Перака» отметились неуместным празднованием автогола соперника в финале национального кубка против «Теренггану». Видео эпизода опубликовано в YouTube-канале MR. zaidin.

Автогол в концовке второго дополнительного тайма вызвал бурную радость футболистов «Перака». Трое из них встали рядом с упавшим на колени соперником и сделали несколько движений тазом. Судья показал одному из футболистов желтую карточку.

Счет после гола стал 3:3. В серии послематчевых пенальти игроки «Перака» оказались точнее и завоевали трофей.

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