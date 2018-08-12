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Футболист ударил соперника пяткой по лицу и прошелся по нему шипами

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@drafts_2 / Twitter

Футболист юношеской сборной Бурунди жестко сфолил на сопернике из Танзании на Кубке Африканский наций для спортсменов до 17 лет. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Drafts2.0.

Капитан сборной Танзании Абрахам Моррис попытался обыграть соперника из Бурунди, но получил пяткой по лицу. После этого соперник наступил шипами на ногу упавшего Морриса. Судья не стал даже выносить предупреждение. Встреча закончилась победой танзанийцев со счетом 2:1.

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