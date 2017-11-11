Футболист-расист притворился азиатом в матче с Южной Кореей

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона в товарищеском матче против национальной команды Южной Кореи сделал расистский жест в адрес соперников. Видео инцидента появилось в Youtube-аккаунте Carlos hernandez.

На 18 минуте встречи хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Колумбии Хамес Родригес попытался поднять игрока южнокорейской сборной с газона, за что получил удар в лицо. К месту конфликта подбежали игроки обеих команд. В этот момент Кардона сделал расистский жест в адрес футболистов Южной Кореи — растянул глаза руками, имитируя разрез глаз жителей Азии.

Матч завершился победой сборной Южной Кореи со счетом 2:1.