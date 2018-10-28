Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала

Нападающий голландского «Де Графсхап» Фурджель Нарсинг вышел на интервью завернутым в полотенце вокруг пояса, в пиджаке и рубашке. Видеозапись в Twitter опубликовал телеканал Fox Sports.

Футболист задержался в душе после матча с «Эксельсиором». В зоне для интервью его в это время ждал журналист Лео Олденбюргер. Нарсинг подошел к нему не до конца одетый.

Встреча завершилась победой «Де Графсхапа» со счетом 4:1. На счету Нарсинга один гол. Этот мяч стал для него первым в сезоне-2018/2019.

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