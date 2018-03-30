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Бывший футболист сборной России начал просить по 500 рублей за интервью

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Александр Панов (справа)

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Панов перестал общаться с журналистами на бесплатной основе и начал просить по 500 рублей за интервью. Об этом сообщает Sports.ru.

Журналисты портала захотели получить комментарий Панова перед товарищеским матчем сборной России с Францией. Футболист ответил, что будет общаться с прессой только на коммерческой основе. «500 рублей на телефон. И на любой вопрос отвечу», — сказал он. Sports.ru еще раз связались с бывшим форвардом. На этот раз спортсмен согласился говорить бесплатно: «Блин, надо было тогда все спрашивать. Ладно, [денег] не надо».

По словам футболиста, ему надоело, что многие пользовались возможностью говорить с ним «на халяву». Поэтому он стал требовать минимальную сумму за вопрос на любую тему.

Форвард выступал за «Зенит» с 1994-го по 1995-й, с 1997-го по 2000-й и с 2006-го по 2008 год. За петербургскую команду он провел 123 матча, в которых забил 30 мячей. В активе спортсмена также 17 матчей и 4 гола за сборную России.

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