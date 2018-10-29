«Реал» уволил главного тренера

Руководство мадридского «Реала» уволило главного тренера команды Хулена Лопетеги. Об этом сообщается на сайте клуба.

Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов, которые показывает команда. Исполняющим обязанности наставника назначен Сантьяго Солари, который работает с молодежкой «Реала». Он приступит к своим обязанностям 30 октября.

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28 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 1:5. По информации Marca, после поединка Лопетеги «на всякий случай» попрощался с футболистами. Издание El Confidential сообщало, что специалист был на грани увольнения после победы в матче Лиги чемпионов с «Викторией», однако владельца «Реала» Флорентино Переса уговорили не делать решений на скорую руку.

Лопетеги возглавил «Реал» летом текущего года накануне чемпионата мира по футболу, из-за чего его уволили из сборной Испании. Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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