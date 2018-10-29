«Реалу» напомнили о голевых подвигах Роналду и обвинили в воровстве

Хосе Антонио Лопетеги, отец главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги, заявил, что руководство клуба украло у его сына 50 голов за сезон, продав португальца Криштиану Роналду и не купив никого взамен. Слова Лопетеги-старшего приводит El Mundo.

«Криштиану Роналду был хорош. Был ли он самоуверенным? У нас у всех есть недостатки, но он забивал по 50 мячей за сезон. Его не хватает. Не хватает выдающегося нападающего. Они продали Роналду и не купили никого. Были разговоры о Неймаре и еще о ком-то, но не пришел никто. Они [руководители "Реала"] украли у моего сына 50 голов за сезон!» — посетовал Хосе Антонио Лопетеги.

По мнению отца тренера, потеря Роналду не оправдывает все неудачи «Реала» в этом сезоне, однако данный факт нельзя игнорировать. Также он отметил, что его сын никогда не высказывался плохо об игроках, с которым работает.

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28 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 1:5. По информации Marca, после поединка Лопетеги-младший «на всякий случай» попрощался с футболистами. Издание El Confidential сообщало, что специалист был на грани увольнения после победы в матче Лиги чемпионов с «Викторией», однако владельца «Реала» Флорентино Переса уговорили оставить тренера.

Лопетеги возглавил «Реал» летом текущего года накануне чемпионата мира по футболу, из-за чего его уволили из сборной Испании. Под его руководством «сливочные» испытывают трудности в игре в атаке. В первых трех турах чемпионата они забили 10 мячей, однако в следующих 10 поединках мадридцы смогли отличиться лишь четыре раза. За этот период команда дважды разгромно проиграла.

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