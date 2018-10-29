Российский сварщик заработал миллион рублей

Сварщик госкорпорации «Росатом» Виктор Коробейников получил денежный приз в один миллион рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом говорится в релизе фонда, поступившего в «Ленту.ру».

Коробейников показал лучший результат на чемпионате профессионального мастерства среди молодых специалистов — WorldSkills Hi-Tech 2018. За это директор ФРП Роман Петруца вручил ему сертификат «Мастер развития промышленности», который дает право на получение одного миллиона рублей.

Как заявил Петруца, премия создана для поощрения тех, у кого золотые руки. «Такие люди нужны заводам, промышленности, стране», — добавил он.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец проследить за трудоустройством россиян, победивших на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который проходил в Абу-Даби. Тогда сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!