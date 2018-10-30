Тюремщики не смогли «корректно» напомнить о жертвах политических репрессий

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) никак не упоминали День памяти жертв политических репрессий, так как не смогли придумать корректное сообщение. Об этом рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, передает «Говорит Москва».

«День такой скорбный, серьезный. Много людей погибло и много было пострадавших. Это вне всякого сомнения. Но, понимаете, мы ни о каких памятных датах заметок не делаем, по большому счету. Подумал, что можно было бы разместить, но мы ничего такого существенного не смогли [придумать], чтобы было корректно и вразумительно, и с той, и с другой стороны правильно», — сказал он.

По словам Максименко, принести извинения родственникам репрессированных от лица ФСИН значит переложить ответственность на всех сотрудников ведомства, в том числе тех, кто сейчас работает в системе исполнения наказаний.

«Они к той далекой эпохе даже близко никто отношения не имеют. Это совсем другие люди, воспитанные на совсем других традициях. Это люди современной, новой, молодой России, они красивые, хорошие, добрые», — заключил Максименко.

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября. Ежегодно в память о репрессированных по всей России проводятся траурные мероприятия.

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