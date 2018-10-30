«Лукойл» нарастил производство топлива для внутреннего рынка

Компания «Лукойл» выполняет все обязательства по поставкам топлива на свою сеть автозаправочных станций (АЗС) и планирует увеличить производство за счет завершения ремонта на Нижегородском НПЗ. Об этом заявил президент компании Вагит Алекперов, передает «Интерфакс».

«Со своей стороны мы делаем и сделаем все возможное, чтобы не допустить дефицита», — сказал президент «Лукойла», отвечая на вопрос, видит ли он угрозу дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке. «Следуя рекомендациям ФАС и министерства энергетики России, начиная с июня 2018 года, "Лукойл" нарастил объем реализации автомобильного бензина на бирже — в некоторые периоды до 14 процентов. За семь месяцев — с учетом ожидаемых объемов октября — на бирже будет реализовано дополнительно, сверх обязательных нормативов более 100 тысяч тонн бензинов и 180 тысяч тонн дизельного топлива. То есть наша компания соблюдает все обязательства как по реализации на собственных АЗС, так и по поставкам на биржу, и рост цен мы не планируем», — продолжил Алекперов, комментируя требование к нефтяникам сдерживать рост цен на топливо, поступившее от правительства РФ.

«Досрочное завершение капитального ремонта двух установок каталитического крекинга на крупнейшем предприятии нефтепереработки группы — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — обеспечит прирост объемов производства бензина в октябре на 20 тысяч тонн и в ноябре по отношению к октябрю — на 143 тысячи тонн», — подчеркнул Алекперов.

29 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил поручил Минэнерго в ближайшие несколько дней провести консультации с российскими нефтяными компаниями по вопросу ценообразования на нефтепродукты на внутреннем рынке. Как он напомнил, должно быть принято решение «о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке». Премьер обратил внимание на то, что несмотря на принятые меры «в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».