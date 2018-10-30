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Мутко попросили подготовить Челябинск к саммитам БРИКС и ШОС

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Виталий Мутко

Вице-премьер России Виталий Мутко принял предложение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стать председателем оргкомитета по подготовке инфраструктуры к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 16 марта выбрал Челябинск местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи лидеров БРИКС. При этом работа по подготовке города к саммиту ШОС ведется уже больше 2,5 лет.

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, региональные власти должны создать перечень вопросов, которые необходимо разрешить в ближайшее время — выход из экспертизы второй очереди строительства аэропорта, выбор подрядчика для строительства аэродрома, возведение конгресс-холла.

Россия уже проводила объединенные саммиты. Так, в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году — в Екатеринбурге. Саммит ШОС проводился в Санкт-Петербурге в 2002 году, а также в Москве в 1997 и 2003 годах.

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