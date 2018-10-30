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В российском регионе открыли первый бассейн для женщин

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В столице Ингушетии Магасе открыли первый в городе бассейн, который смогут посещать исключительно женщины. Об этом во вторник, 30 октября, «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Новый бассейн рассчитан только на женскую аудиторию. В отличие от другого городского аквакомплекса, в который женщины допускаются строго по определенным дням, новый сможет всегда принять всех желающих, в том числе мам с маленькими детьми, пояснил собеседник агентства.

25-метровый бассейн расположен в двухэтажном здании рядом с университетом, на территории строящегося студенческого городка. Помимо аквазоны, в нем находятся залы для занятий на тренажерах, спортивных тренировок, а также массажные и медицинские кабинеты.

Сообщается, что по инициативе главы республики учреждению могут присвоить имя советского врача Асият Тутаевой, героически погибшей во время Великой Отечественной войны.

Также специализированная женская аквазона функционирует в ингушской Назрани, сообщили в агентстве.

В октябре пенсионерке из Казани запретили посещать бассейн из-за мусульманского купального костюма буркини. Работники аквакомплекса сослались на некие правила, согласно которым посетители на территории заведения должны носить только открытые купальники.

На территории других российских республик также действуют особые условия для посещения бассейнов мусульманками. Так, в Чечне есть аквапарк с раздельными зонами для мужчин и женщин, а также отдельные пляжи на «грозненском море» (Чернореченское водохранилище). Подобное решение было принято и в Дагестане на некоторых пляжах Каспийского моря. Кроме того, отдельными бассейнами для посетительниц в буркини оснащены водные комплексы в Узбекистане и Таджикистане.

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