Женевские власти приравняли мусульманок к женщинам без белья

Власти Женевы выпустили постановление, согласно которому в городских бассейнах запрещается плавать в закрытой одежде, а также топлес. Об этом сообщает The Local.

Новое правило гласит, что купальные костюмы должны состоять из одного или двух предметов, которые не должны быть ниже колен, иметь длинные рукава и представлять собой юбку или платье. Фактически это означает, что женщинам в буркини теперь запрещено посещать бассейны Женевы.

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Правила посещения публичных бассейнов обновили еще в сентябре 2017-го. Они были не настолько строгими, но местным властям пришлось внести коррективы, так как многие посетители нарушали правила гигиены и пытались искупаться в уличной одежде.

Данное решение уже вызвало волну осуждения среди местных жителей. Христианский демократ Алайа Чекер Мангейт прокомментировал, что «это решение породит множество разногласий» и может послужить поводом для экстремистских акций.