Европейские работодатели получили право запрещать религиозную одежду на работе

Европейский суд дал право работодателям запрещать ношение религиозной одежды в рабочее время. Об этом во вторник, 14 марта, сообщило агентство Reuters.

В поставлении суда сказано, что данное разрешение предоставляется только в том случае, если у организации есть внутреннее правило, «которое запрещает видимое ношение какого-либо политического, философского или религиозного знака». В любом другом случае это будет расцениваться как прямая дискриминация.

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Cудебное разбирательство началось после исков двух женщин-мусульманок из Франции и Бельгии, которых уволили за отказ снять хиджабы.

Летом 2016 года в некоторых областях Франции запретили носить буркини, мусульманские купальные костюмы, полностью закрывающие тело. Однако осенью, 6 сентября, президент страны Франсуа Олланд признал это решение незаконным, вследствие чего их ношение вновь разрешили.

Франция стала первой страной, решившейся на тотальный запрет ношения хиджаба (в апреле 2011 года). Ее примеру в том же году последовала Бельгия, а в 2016 году Болгария. В Испании, Италии и Швейцарии существуют ограничения лишь в некоторых регионах.