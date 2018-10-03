Пенсионерке в буркини запретили ходить в бассейн

Пенсионерке из Казани не разрешили посещать бассейн из-за буркини — мусульманского купального костюма. Об этом сообщает портал Inkazan.ru.

71-летняя Ираида Шафигуллина посещала комплекс «Акварена» в течение двух лет и всегда использовала для купания брюки и закрытую кофту с капюшоном, так как исповедует ислам. Раньше претензий у работников бассейна не возникало, рассказала она изданию. Но 2 октября сотрудники заведения ее не впустили, сославшись на некие правила, согласно которым у посетителей должны быть открытые купальники. Как пояснила Шафигуллина, в открытом доступе она этих правил не нашла.

В качестве компенсации «Акварена» предложила пенсионерке вернуть деньги за абонемент.

В августе 2018 года в Дании женщине впервые выписали штраф за ношение мусульманского головного убора. Несколькими месяцами ранее в стране был принят закон о запрете ношения нарядов, полностью скрывающих лицо. Полицию вызвали посетители торгового центра. Нарушительницу попросили покинуть общественное место и обязали выплатить штраф в размере одной тысячи крон (около трех тысяч рублей).

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