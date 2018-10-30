США оценили российскую и китайскую пропаганду в 40 миллионов долларов

Американские власти выделили 40 миллионов долларов на борьбу с пропагандой и дезинформацией из России, Китая и Ирана. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Роберт Палладино, его слова приводит Sputnik International.

«В конце сентября Центр глобального взаимодействия выделил 40 миллионов для поддержки инициативы по борьбе с дезинформацией, пропагандой, распространяемой иностранными государствами. Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с российской, иранской и китайской дезинформацией, направленной на иностранную аудиторию», — сказал он.

По словам Палладино, средства пошли на финансирование нескольких крупных проектов. Он пояснил, что бюджет будет потрачен на технологии для раннего предупреждения о дезинформации, анализа распространяемых сообщений и развитие связей с местными изданиями.

В марте 2018 года сообщалось, что американское правительство не потратило ни цента из 120 миллионов долларов, которые Конгресс США за два года выделил на борьбу с российской пропагандой. Как отмечали в зарубежной прессе, это подтверждает, что власти страны не заинтересованы в предотвращении вмешательства России во внутренние дела США.

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