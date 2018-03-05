Госдеп ничего не потратил из денег на борьбу с российской пропагандой

Американское правительство не потратило ни цента из 120 миллионов долларов, которые Конгресс США за два года выделил на борьбу с пропагандой, якобы проводимой властями России. Об этом пишет The New York Times.

Как указывает газета, это дополнительное подтверждение пассивного ответа администрации американского президента Дональда Трампа на вмешательство России во внутренние дела США.

По словам бывшего замглавы Госдепа по публичной дипломатии Джеймса Глассмана, происходящее отражает отсутствие у администрации интереса к противодействию джихадистской или российской пропаганде. «У них есть средства, чтобы сделать эту работу. Но у них нет госсекретаря или президента, которые были бы заинтересованы в ее выполнении», — считает он.

Издание пишет, что 60 миллионов долларов Пентагону поручили направить на противодействие иностранному вмешательству в выборы и антидемократической пропаганде со стороны России и Китая еще в 2016 году — во времена администрации Барака Обамы. Тогда было решено, что средства передадут Центру глобального взаимодействия при Госдепартаменте, который занимался противодействием экстремистской пропаганде.

Затем к власти в США пришла администрация Трампа. Назначенный им на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон в течение семи месяцев не мог решить, тратить ли деньги. В итоге в сентябре 2017-го он утвердил освоение средств. Однако из-за окончания финансового года (в США с 1 октября по 30 сентября — прим. «Ленты.ру») в Пентагоне решили, что право Госдепа на распределение средств уже недействительно.

При этом с началом нового года на «антипропаганду» выделялось еще 60 миллионов. После этого разгорелась дискуссия о том, сколько должен в итоге получить Госдеп. Лишь 26 февраля 2018-го Минобороны согласилось перевести ведомству 40 миллионов долларов — треть от общей суммы. По данным чиновников, они ожидают получить деньги в апреле, однако до передачи средств необходимо разрешить еще множество споров.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы президента США в 2016 году. По данным американских спецслужб, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

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