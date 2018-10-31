Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников подтвердил, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву сменили сокамерника. Его слова передает РИА Новости.

«Теперь это предприниматель Константин Дыдыгин, обвиняемый в мошенничестве. Весьма интеллигентный», — заявил Мельников. Он также отметил, что Мамаев и Дыдыгин вместе посещают спортивный зал.

Предыдущим сокамерником хавбека «Краснодара» был подозреваемый в краже спортсмен, в прошлом увлекавшийся единоборствами. По словам Мельникова, у Мамаева не возникало с ним проблем.

В ноябре сокамерник должен смениться и у нападающего «Зенита» Александра Кокорина, также находящегося под стражей. Об этом Мельников сообщил 23 октября.

Кокорин и Мамаев 8 октября учинили две драки в Москве. Сначала на парковке гостиницы «Пекин» ими был избит водитель телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Второй инцидент произошел в одной из столичных кофеен. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.

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