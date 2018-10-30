Кокорину и Мамаеву напророчили стать звездами тюремного футбола

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в случае обвинительного приговора смогут играть за местные тюремные футбольные команды. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«В случае если Кокорин и Мамаев будут осуждены, то существует вероятность, что им дадут разрешение играть в командах, которые существуют при колониях. Такая практика существует с поощрения руководства ФСИН России, она помогает в социализации осужденных», — сказал правозащитник, уточнив, что почти во всех учреждениях Москвы и Подмосковья существуют футбольные команды либо возможность играть в футбол.

При этом юрист отметил, что футболисты еще не осуждены, поэтому рано говорить о том, что они попадут в колонию.

Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Игроки находятся в СИЗО до 8 декабря.

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