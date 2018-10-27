Кокорина и Мамаева призвали извиниться «не по бумажке»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала ситуацию вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Ее слова приводит Sport24.

«Это не мужской поступок. Никогда не понимала тех, кто так легко и просто распускает руки», — заявила 21-летняя спортсменка. «Если уж это все случилось, то нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из ситуации достойно. Публично, не по бумажке, извиниться для начала», — подчеркнула она.

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Кокорин и Мамаев 8 октября учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем от их рук пострадали чиновники в одной из московских кофеен. Мамаев и Кокорин избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Игроки находятся в СИЗО до 8 декабря. За Кокорина публично извинился его отчим. От лица Мамаева также выступил его отец.

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