За Кокорина покаялся отчим

Кирилл Логинов, отчим российского футболиста Александра Кокорина, выступил с заявлением относительно действий своего пасынка, избивавшего людей в центре Москвы. Текст приведен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Логинов извиняется за пасынка, отмечая, что тот хотел бы попросить прощения у пострадавших лично, но не имеет такой возможности. Также мужчина упоминает, что чиновник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом, оскорблял футболиста.

Фото опубликовано @kokorin9

Ранее 11 октября стало известно, что следствием была установлена причастность футболистов к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». Кокорин и его друг Павел Мамаев, также участвовавший в драках, явились в полицию 10 октября. Против них уже было возбуждено уголовное дело о хулиганстве в связи с нападением на чиновников в кофейне.

Обе драки произошли 8 октября. Сперва от рук футболистов пострадал водитель телеведущей Ушаковой. После этого Мамаев и Кокорин учинили драку в кофейне.

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