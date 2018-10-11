За Кокорина покаялся отчим

Кирилл Логинов, отчим российского футболиста Александра Кокорина, выступил с заявлением относительно действий своего пасынка, избивавшего людей в центре Москвы. Текст приведен в Instagram-аккаунте спортсмена.
Логинов извиняется за пасынка, отмечая, что тот хотел бы попросить прощения у пострадавших лично, но не имеет такой возможности. Также мужчина упоминает, что чиновник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом, оскорблял футболиста.
Ранее 11 октября стало известно, что следствием была установлена причастность футболистов к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». Кокорин и его друг Павел Мамаев, также участвовавший в драках, явились в полицию 10 октября. Против них уже было возбуждено уголовное дело о хулиганстве в связи с нападением на чиновников в кофейне.
Обе драки произошли 8 октября. Сперва от рук футболистов пострадал водитель телеведущей Ушаковой. После этого Мамаев и Кокорин учинили драку в кофейне.