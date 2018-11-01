Рухнувший «Союз» повредили при сборке

Председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов заявил о повреждении бокового блока ракеты «Союз-ФГ», рухнувшей во время запуска пилотируемого корабля «Союз». Об этом сообщает РИА Новости.

«Шток бокового блока "Д" ракеты "Союз-ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, что стало причиной аварийной ситуации», — сказал Скоробогатов.

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Также отмечается, что аварийная ситуация распространяется на две ракеты «Союз», собранные в «пакете». Такие ракеты есть на космодромах Куру и Байконур. Ближайшие пуски ракет, на которых мог произойти сбой, состоятся 7 и 16 ноября.

31 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что авария ракеты-носителя «Союза-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. По его словам, во время полета при отделении бокового блока должен срабатывать датчик, который передает сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Датчик сработал, однако из-за деформации крепления шаровая опора не смогла легко отделиться.

11 октября во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошло отключение двигателей второй ступени, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане вблизи города Жезказган. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Они должны были находиться в космосе 187 суток и провести более 50 экспериментов.

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