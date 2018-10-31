«Роскосмос» назвал причину крушения «Союза»

Авария ракеты-носителя «Союза-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева. Ранее об этой версии неоднократно говорили источники РИА Новости, но официально она не подтверждалась.

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Согласно результатам расследования специальной комиссии, во время полета при отделении бокового блока должен срабатывать датчик, который передает сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Датчик сработал, однако из-за деформации крепления шаровая опора не смогла легко отделиться. Один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отошел на нужное расстояние и протаранил бак горючего второй ступени.

11 октября во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошло отключение двигателей второй ступени, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане вблизи города Жезказган. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Российский космонавт и астронавт НАСА Ник Хейг должны были находиться в космосе 187 суток и провести более 50 экспериментов.

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