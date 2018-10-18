Установлены возможные виновники аварии «Союза»

«Роскосмос» и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», что могло привести к аварии. Об этом в четверг, 18 октября, РИА Новости сообщил источник на космодроме Байконур.

«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал он.

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Собеседник агентства отметил, что фамилии сборщиков были указаны в специальных журналах, изъятых следствием. В них содержатся данные о всех действиях, которые выполнялись с ракетой с момента прибытия на космодром до запуска. Документы забрали и с предприятия-изготовителя в Самаре, и с филиала на Байконуре.

11 октября во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошло отключение двигателей второй ступени, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане вблизи города Жезказган. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Хейг должны были провести в космосе 187 суток и более 50 экспериментов.

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