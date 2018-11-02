В Италии посмеялись над пострадавшими в метро россиянами

Оксана Романова, сестра болельщика московского ЦСКА Дмитрия Тюрина, пострадавшего в римском метро перед матчем Лиги чемпионов, рассказала о ситуации, в которую попали россияне в больнице. Ее слова приводит Sport24.

«Условия содержания не очень. Но условия меня сейчас волнуют меньше всего. Меня волнует больше отношение больницы. Потому что когда они лежат с переломами шейных позвонков в корсете, в котором головой даже невозможно почти пошевелить, они приносили еду и просто оставляли рядом. Они были голодными, а нас не впускали в положенные часы приема», — заявила девушка.

По словам Романовой, пресса негативно настроена по отношению к российским фанатам. «Вчера в Риме был ураган, который повалил большое количество деревьев. Пресса написала, что это вот эти калеки, русские обезьяны, которые остались, прыгали по деревьям и повалили их», — отметила она.

23 октября на станции римского метро Repubblica обрушился эскалатор. В результате произошедшего пострадали от 15 до 30 человек, большая часть из них — болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с местной «Ромой».

Итальянские власти обвинили в случившемся российских болельщиков. По информации газеты La Repubblica, фанаты московского клуба «прыгнули на эскалатор толпой», после чего тот обрушился. Однако итальянская полиция, изучив записи с камер, пришла к выводу, что россияне непричастны к случившемуся.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



