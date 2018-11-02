Болельщики заплатили за письма Кокорину в СИЗО больше сотни тысяч рублей

Болельщики написали футболисту Александру Кокорину, который находится в СИЗО «Бутырка», больше тысячи писем, потратив на это как минимум 110 тысяч рублей. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Расценки за отправку писем указаны на сайте сервиса «ФСИН-письмо». За одну страницу текста до 2,5 тысячи знаков отправитель должен заплатить 55 рублей. Кроме того, он может оплатить возможность ответа — это стоит также 55 рублей за страницу. Также они могут прикрепить к письму фотографию за 30 рублей.

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Адвокат Кокорина сообщила, что ее клиент получил больше тысячи писем за время пребывания в СИЗО. По подсчетам агентства, болельщики потратили на это около 110 тысяч рублей.

Сам футболист «Зенита» рассказывал, что за время, проведенное в «Бутырке», он получил только два письма с критикой — все остальные послания содержали слова поддержки.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Футболисты сначала избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

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