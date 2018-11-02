Предсказан очередной скачок ипотечных ставок

Средняя по России ставка по ипотеке вырастет до 10 процентов уже к концу 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы международного рейтингового агентства Moody's.

Рост показателя может негативно сказаться на российских застройщиках, отмечают в Moody's, поскольку ставки ниже психологически значимых 10 процентов годовых поддерживали спрос на жилье в последние два года.

По прогнозам рейтингового агентства, повышение ставки на 0,5 процентного пункта способно сократить выдачу новых ипотечных кредитов на 6-10 процентов. Спрос на жилье в этом случае снизится на 3-5 процента.

В октябре глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что средняя ставка по выданным в России ипотечным кредитам выросла до уровня в 9,65 процента. Министр добавил, что до конца года показатель может достичь уже 9,8-10 процентов. «Уже изменилась ключевая ставка (ЦБ РФ — прим. «Ленты.ру»), плюс еще ряд ожиданий по регуляторике ипотечного кредитования. Это уже вносит некое беспокойство на рынке», — подчеркнул Якушев.

Ранее аналитики ипотечного сервиса «Одобри.онлайн» выступили с прогнозом о том, что в 2019 году российский рынок ипотеки ощутит на себе первые признаки кризиса. Причиной в компании называют то, что в период с 2014-го по 2016 год российские банки выдали много рискованных ипотечных кредитов.

«Деньги выдавались заемщикам, несмотря на плохую кредитную историю и на минимальный пакет документов (...) За эти годы были выданы десятки, а то и сотни тысяч "плохих" кредитов, которые рано или поздно "выстрелят"», — отметила руководитель сервиса Екатерина Сивова.

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