Роналду сравнили с Роналдо

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу сравнил игру нападающих Криштиану Роналду и Роналдо. Слова футболиста приводит AS со ссылкой на стриминговый сервис DAZN.

«Криштиану способен забивать очень много голов головой. Впрочем, оба форварда очень впечатляющие. Они гарантируют много голов. Все, что нужно сделать, — это отдать им пас. Они все сделают сами. Но я бы сказал, что Роналдо был лучше в игре в штрафной», — рассказал Фигу, отметив, что из двух футболистов выбрал бы бразильца Роналдо.

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Фигу играл с обоими нападающими. Он был партнером Роналдо в мадридском «Реале», а вместе с Роналду выступал за сборную Португалии.

Роналдо, как и Роналду, играл в «Реале». Вместе со «сливочными» бразилец дважды становился чемпионом Испании. Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира по футболу — в 1994-м и 2002-м. Кроме того, бразилец известен по выступлениям в каталонской «Барселоне», итальянских клубах «Интернационале» и «Милан».

Португалец играл в «Реале» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Летом 2018-го он перешел в «Ювентус».

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