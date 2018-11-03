Жестоко убитый бразильский футболист оказался насильником

Бизнесмен Эдисон Бриттес рассказал, почему убил 24-летнего футболиста Дэниэла Фрейтаса. Слова бразильца приводит The Sun со ссылкой на ТВ-программу Brasil Urgente.

Фрейтас был приглашен на 18-летие дочери Бриттеса Алланы. Во время празднования он заперся в одной из комнат с женой бизнесмена. Бриттес услышал крики супруги о помощи, ворвался в комнату и увидел футболиста без одежды.

«Он был над моей женой. Я сделал то, что сделал бы любой мужчина. Это могла быть любая женщина в Бразилии. Это могла быть моя дочь, сестра, мать супруги. Именно в тот момент пострадала женщина, на которой я женат 20 лет», — заявил Бриттес.

Тело Фрейтаса было найдено 28 октября гулявшими в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс людьми. Полузащитника перед смертью пытали. Он был практически обезглавлен, Бриттес отрезал ему гениталии.

Последним клубом Дэниэла был «Сан-Бенто», который выступает в бразильской Серии B. Игрок принадлежал «Сан-Паоло» с 2016 года, однако несколько раз уезжал в аренду.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!