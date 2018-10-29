Бразильского футболиста подвергли пыткам и убили

24-летний бразильский футболист Дэниэл Фрейтас был найден мертвым в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Об этом сообщает местное издание UOL Esporte.

Тело спортсмена было найдено в воскресенье, 28 октября, гулявшими в городе людьми. «Сан-Паоло», бывший клуб Дэниэла, подтвердил его смерть. По информации UOL Esporte, полузащитника перед смертью пытали. Он был практически обезглавлен, преступники отрезали ему гениталии.

Полиция пока не подтвердила, что футболист был убит.

Последним клубом Дэниэла был «Сан-Бенто», который выступает в бразильской Серии B. Игрок принадлежал «Сан-Паоло» с 2016 года, однако несколько раз уезжал в аренду.

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