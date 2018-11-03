Пенсионерка от безделья наворовала тысячу игрушек

Полиция арестовала 72-летнюю жительницу Парижа, которая украла около тысячи игрушек из магазинов. Об этом сообщает BBC News.

Женщину вычислили после того, как менеджер одного из магазинов заметил в интернете объявление о продаже игрушек из его торговой точки.

При обыске в доме пенсионерки было найдено около тысячи игрушек, в основном в упаковке, украденных из различных парижских магазинов. Полиция также обнаружила около 40 тысяч евро наличными (почти три миллиона рублей).

Женщина призналась в кражах и объяснила, что воровала игрушки «от безделья», сообщили журналистам в прокуратуре.

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