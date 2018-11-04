Дзюба вновь променял интервью на пирожки

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги», — сказал Дзюба представителям прессы.

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В прошлом сезоне форвард трижды отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки. В ответ на это журналисты подарили футболисту настоящую выпечку.

Нападающий повторяет отговорку бывшего одноклубника Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году после поражения «Рубина» во встрече с «Амкаром». Не желая общаться с журналистами в микст-зоне, Рязанцев сказал им: «Извините, пирожки». Полузащитник покинул стадион, а его фраза стала мемом.

«Зенит» дома обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. После 13-ти туров РПЛ сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

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