Журналисты угостили несговорчивого Дзюбу пирожками

Егор Бычков / Twitter

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром» получил от журналистов в подарок пирожки. Видео появилось в Twitter-аккаунте Егора Бычкова.

«Артем, пирожки. Приятного аппетита», — сказала Дзюбе одна из журналисток в микст-зоне. Форвард воздержался от общения с прессой, однако принял подарок.

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Дзюба по ходу нынешнего сезона неоднократно отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки. Нападающий повторяет отговорку бывшего одноклубника Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году после поражения «Рубина» во встрече с «Амкаром». Не желая общаться с журналистами в микст-зоне, Рязанцев сказал им: «Извините, пирожки». Полузащитник покинул стадион, а его фраза стала мемом.

«Зенит» дома обыграл «Вардар» со счетом 2:1.