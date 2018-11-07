Началась разработка российского стратегического бомбардировщика

В России приступили к разработке перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Объединенной авиастроительной корпорации.

Согласно публикации, работы по развитию комплекса поставлены на особый контроль министра обороны Сергею Шойгу, который ранее посетил авиационный завод в Казани.

Шойгу отметил уникальность разработки сверхзвукового Ту-160. По его словам, самолет опередил время на несколько десятилетий и еще не использовал в полной мере заложенные конструктивные возможности.

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В июле стало известно, что ПАК ДА будет создан с применением стелс-технологий, которые позволят конструкции стать менее заметной.

ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме «летающее крыло».

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